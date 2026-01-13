കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിൽ റിമാൻഡിലുള്ള പന്ത്രണ്ടാം പ്രതി പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അറസ്റ്റ് നിയമ വിരുദ്ധമെന്നാരോപിച്ചാണ് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. എസ്ഐടിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഹര്ജിയില് ആരോപിക്കുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മതിയായ കാരണങ്ങള് അറിയിക്കാതെയാണെന്നും ഹർജിയില് പറയുന്നു. ഹര്ജിയില് ഹൈക്കോടതി എസ്ഐടിയോട് റിപ്പോര്ട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയ്കക്കം മറുപടി നല്കാനാണ് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദിൻ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും ഹര്ജി പരിഗണിക്കും.
അതേസമയം, ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിലും തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എസ്ഐടിക്ക് കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു. തന്ത്രിക്ക് തട്ടിപ്പിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് എസ്ഐടി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. സ്വർണം ചെമ്പാക്കിയ വ്യാജ മഹസറിൽ തന്ത്രി ഒപ്പിട്ട് ഗൂഡാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായെന്ന് എസ്ഐടി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ജയിലിലെത്തി അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും. കട്ടിളപാളി കടത്തിയ കേസിലാണ് തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
