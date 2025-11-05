English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
അന്വേഷണം ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് അന്വഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 5, 2025, 10:28 AM IST
Sabarimala Gold Scam: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ എൻ വാസു പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ വാസു പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ. പോറ്റിയുടെ കസ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.  

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നേരിയ മഴയുണ്ടാകും; കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത!

ഇതോടെ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതി സ്ഥാനത്തുള്ളത് വാസുവിന്റെ പേരാണ്. 2019 ൽ ദേവസ്വം കമ്മിഷണറുടെ ശുപാർശയിൽ സ്വർണം ചെമ്പായി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് എസ്ഐടി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.  ഈ കാലയളവിൽ എൻ വാസുവായിരുന്നു ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ. കേസിലെ രണ്ടാമത്തെ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേക സംഘം ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. 

സ്വർണ്ണ തട്ടിപ്പിൽ ഉന്നതരുടെ കൂടുതൽ ഇടപെടൽ അടക്കം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.  ശബരിമല സ്വർണ തട്ടിപ്പിൻെറ അന്വേഷണം ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് അന്വഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത്. സ്വർണം ചെമ്പായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിലും സ്വർണം വിൽപ്പന നടത്തിയതിലും അടക്കം ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്ന ആർക്കൊക്കെ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിൽ എസ്ഐടിക്ക് വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; മകര രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും

ഇതിനിടെ ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങിളിൽ കൊണ്ടുപോയി പോറ്റിയുടെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും കാണാതായതിന് സമാനമായ അളവിലെ സ്വർണ്ണം കണ്ടെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി അത് വിറ്റിരുന്നു എന്നതും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

