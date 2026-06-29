/Sabarimala Gold Scam: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: പി എസ് പ്രശാന്തും ഭരണസമിതിയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ; ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തിനെയും ഭരണസമിതിയെയും പ്രതിചേർത്തു. 2025ലെ സ്വര്ണക്കൊള്ളയിലാണ് നടപടി. വിശ്വാസ വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രശാന്തിനും ഭരണസമിതിക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, സ്വര്ണവ്യാപാരി പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി എന്നിവരെയും പ്രതി ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്. 2019 ലെ ഗൂഢാലോചനയുടെ തുടർച്ചയാണ് 2025ലേതെന്നാണ് എസ്ഐടി പറയുന്നത്. പ്രതികള്ക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റവും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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