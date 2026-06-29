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Sabarimala Gold Scam: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: പി എസ് പ്രശാന്തും ഭരണസമിതിയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ; ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ

വിശ്വാസ വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് എസ്ഐടി പ്രശാന്തിനും ഭരണസമിതിക്കും എതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 29, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:17 PM IST
Sabarimala Gold Scam: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: പി എസ് പ്രശാന്തും ഭരണസമിതിയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ; ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾ
Image Credit: PS Prasanth | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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