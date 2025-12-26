Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഡി മണിയെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കടത്തിൽ പ്രധാന കണ്ണിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡി മണിയെ പ്രത്യേക സംഘം ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും. ഡി മണിക്ക് സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പ്രവാസി വ്യവസായി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ദിണ്ടിഗൽ സ്വദേശി ബാലമുരുകനെയാണ് ഡി മണിയെന്ന് വ്യവസായി വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വജ്രവ്യാപാരത്തിൽ ഇടനിലക്കാരനായി നിന്നതിനാലാണ് ഇയാൾ 'ഡയമണ്ട് മണി' എന്നതിന്റെ ചുരുക്കരൂപമായ 'ഡി മണി' എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി.
അന്താരാഷ്ട്ര മാഫിയയുമായി ബന്ധമുള്ള സ്വർണക്കൊള്ള സംഘം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങള് അടക്കം കടത്തിയെന്നാണ് വ്യവസായി മൊഴി നൽകിയത്. ഇതിലെ സത്യാവസ്ഥ വ്യക്തമാകുന്നതിനായാണ് ഡി മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം, സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് നിലപാട് തേടി. ഇതിനുള്ള മറുപടി തയ്യാറാക്കാനും പ്രത്യേക സംഘം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
