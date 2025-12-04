Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: സ്വർണ്ണം കടത്തിയതിലും എ പത്മകുമാറിന് പങ്ക്; ചോദ്യം ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിന് വീണ്ടും കുരുക്ക്. മിനുട്സിൽ ക്രമക്കേട് വരുത്തിയത് കൂടാതെ, ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ കടത്തിയതിലും പത്മകുമാർ പ്രതി. മിനുട്സിൽ തിരുത്ത് വരുത്തിയതിന് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പത്മകുമാറിനെ, പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഡിസംബർ രണ്ടിന് ചോദ്യം ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ദ്വാരപാളികൾ ശബരിമലയിൽ നിന്നും പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് അനുമതി നൽകിയത് എ പത്മകുമാറാണെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. പത്മകുമാറിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, ഇന്ന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ എത്തിച്ച് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും.
