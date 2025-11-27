English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Kerala
  • Sabarimala Gold Theft: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം; ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവർക്ക് കുരുക്കായി എ പത്മകുമാറിന്റെ മൊഴി

Sabarimala Gold Theft: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം; ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവർക്ക് കുരുക്കായി എ പത്മകുമാറിന്റെ മൊഴി

A Padmakumar: തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവർക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എ പത്മകുമാർ മൊഴി നൽകി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 27, 2025, 11:05 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിലാണ് പത്മകുമാർ
  • ഇന്ന് വൈകിട്ട് പത്മകുമാറിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവർക്ക് കുരുക്കായി എ പത്മകുമാറിന്റെ മൊഴി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവർക്ക് അടുത്ത ബന്ധമെന്ന് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ മൊഴി നൽകി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ശബരിമലയിൽ ശക്തനായത് തന്ത്രിയുടെയും ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെയും പിൻബലത്തിലാണെന്നാണ് പത്മകുമാറിന്റെ മൊഴി.

Add Zee News as a Preferred Source

എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പത്മകുമാറിനെ ഇന്ന് കൊല്ലം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ശബരിമലയിൽ സ്പോൺസർ ആകാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സർക്കാർ തലത്തിൽ ആരെയെല്ലാം സമീപിച്ചുവെന്ന കാര്യത്തിൽ പത്മകുമാർ കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല.

സന്നിധാനത്ത് ​ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് മാനുവലിന് വിരുദ്ധമായി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതി നൽകിയത്. കൃത്യമായ തൂക്കവും അളവും എടുത്ത് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാവൂവെന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗസ്ഥരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Sabarimala Gold TheftSabarimala Temple

