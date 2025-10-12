English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sabarimala Gold Theft: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച; അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്കും, 2019 ലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച; അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്കും, 2019 ലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

കട്ടിളപ്പാളികൾ മോഷ്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിലാണ് 2019ലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അം​ഗങ്ങൾ പ്രതികളായിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 12, 2025, 10:40 AM IST
  • ദേവസ്വം അംഗങ്ങളുടെ അറിവോടുകൂടിയാണ് 2019ൽ സ്വര്‍ണപ്പാളികള്‍ ‍ഇളക്കിയെടുത്തതെന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നത്.
  • ബോർഡിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതികൾ ​ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.

  Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തു; 10 പ്രതികൾ

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച; അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്കും, 2019 ലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ചയിൽ അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്കും നീങ്ങുന്നു. കട്ടിളയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച സംബന്ധിച്ച കേസിലെ എഫ്ഐആറിൽ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങളെയും പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. 2019ലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അം​ഗങ്ങളെയാണ് എട്ടാം പ്രതിയായി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എ. പദ്മകുമാർ പ്രസിഡന്റായ ഭരണസമിതിയായിരുന്നു ആ വർഷം ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്നത്. 

ദേവസ്വം അംഗങ്ങളുടെ അറിവോടുകൂടിയാണ് 2019ൽ സ്വര്‍ണപ്പാളികള്‍ ‍ഇളക്കിയെടുത്തതെന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നത്. ബോർഡിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രതികൾ ​ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. പദ്മകുമാർ പ്രസിഡന്റായ ബോർഡില്‍ ശങ്കർ ദാസ്, കെ രാഘവൻ എന്നിവരായിരുന്നു അംഗങ്ങളായുണ്ടായിരുന്നത്. 

Also Read: Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

കേസിൽ ഇതുവരെ രണ്ട് എഫ്‌ഐആറാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ്വാരപാലകശില്‍പ്പത്തിലെ പാളികള്‍ മോഷ്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യത്തെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിലിന്റെ കട്ടിളപ്പാളികള്‍ മോഷ്ടിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ എഫ്ഐആർ. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ എഫ്​ഐആറിലാണ് ദേവസ്വം അം​ഗങ്ങളെ പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നത്. 

Sabarimala Gold TheftDevaswom Board membersFIRശബരിമല ​സ്വർ‌ണ്ണപ്പാളി വിവാദംതിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്

