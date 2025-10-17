English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോയോളം സ്വ‍ർണം അപഹരിച്ചെന്ന് എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്; തന്നെ കുടുക്കിയവർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരുമെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോയോളം സ്വ‍ർണം അപഹരിച്ചെന്ന് എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്; തന്നെ കുടുക്കിയവർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരുമെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി

Sabarimala Gold Theft Case Accused: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 17, 2025, 02:34 PM IST
  • തന്നെ കുടുക്കിയവർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരുമെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്
  • കേസിൽ മറ്റ് പ്രതികളുണ്ടെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്

  Sabarimala: മിഥുനമാസ പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് തുറക്കും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോയോളം സ്വ‍ർണം അപഹരിച്ചെന്ന് എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്; തന്നെ കുടുക്കിയവർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരുമെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി

പത്തനംതിട്ട: തന്നെ കുടുക്കിയവർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരുമെന്ന നിർണായക പ്രതികരണവുമായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളുടെ പങ്ക് കണ്ടെത്താൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിൽ വേണമെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം ഇന്ന് കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് റാന്നി ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ 13 ദിവസത്തേക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്.

തന്നെ കുടുക്കിയവർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരുമെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. റാന്നി കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങവേയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളുടെ പങ്ക് കണ്ടെത്താൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിൽ വേണമെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം ഇന്ന് കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.

കേസിൽ മറ്റ് പ്രതികളുണ്ടെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. സ്വർണം പൂശാനായി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ചെമ്പ് തകിടുകളാണെന്ന് വാദത്തിലാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഇപ്പോഴും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത്.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ദ്വാരപാലക പാളികളിൽ നിന്നും കട്ടിളപ്പടിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ട് കിലോ സ്വർണം അപഹരിച്ചെന്നാണ് എസ്‌ഐടി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

