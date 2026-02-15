തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളികളിൽ ആസിഡിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. കുംഭമാസ പൂജകൾക്കായി നട തുറന്ന വേളയിൽ വിദഗ്ധ സമിതി നടത്തിയ 24 മണിക്കൂർ നീണ്ട വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അളക്കുന്നതിനായി മുൻപ് നടത്തിയ അശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനാ രീതികളാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. സ്വർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ലാബുകളിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം, അപ്രൈസർമാർ നേരിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് സ്വർണ്ണപ്പാളികളിൽ പ്രയോഗിച്ചതാണ് വിനയായത്.
ആസിഡിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ കാലക്രമേണ ദ്രവിച്ചുപോകാൻ ഇടയാക്കും. അതിനാൽ ഭാവിയിൽ സ്വർണ്ണ പരിശോധനയ്ക്കായി നേരിട്ട് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി തടയണമെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ ശ്രീകോവിലിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങൾ ദ്രവിക്കാൻ കാരണം മെർക്കുറിയുടെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് സ്വർണ്ണം പൂശുന്നതിനായി ഇവ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തുവന്നത്.
നിലവിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി വലിയ സാമ്പിളുകൾ മുറിച്ചെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ശ്രീകോവിലിലെ മൂന്ന് തൂണുകളും ദ്വാരപാലക സ്വർണ്ണപ്പാളികളും കാര്യമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച നിലയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവ താൽക്കാലികമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പോരായ്മകൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് തന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
