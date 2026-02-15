English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kumbha Month Pooja: ​സ്വർണ്ണപ്പാളികളിൽ ആസിഡിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് കാലക്രമേണ സ്വർണപ്പാളികൾ ദ്രവിച്ചുപോകാൻ ഇടയാക്കുമെന്നാണ് വിദ​ഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Feb 15, 2026
  • മെർക്കുറിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ശ്രീകോവിലിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ ദ്രവിക്കാൻ കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു
  • ഇതിന് പരിഹാരമായി സ്വർണ്ണം പൂശാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് സ്വർണ്ണക്കൊള്ള നടന്നത്

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളികളിൽ ആസിഡിന്റെ സാന്നിധ്യം; സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അളക്കാൻ ഉപയോ​ഗിച്ചതെന്ന് സംശയം

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളികളിൽ ആസിഡിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. കുംഭമാസ പൂജകൾക്കായി നട തുറന്ന വേളയിൽ വിദഗ്ധ സമിതി നടത്തിയ 24 മണിക്കൂർ നീണ്ട വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.

സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അളക്കുന്നതിനായി മുൻപ് നടത്തിയ അശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനാ രീതികളാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. സ്വർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ലാബുകളിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം, അപ്രൈസർമാർ നേരിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് സ്വർണ്ണപ്പാളികളിൽ പ്രയോഗിച്ചതാണ് വിനയായത്.

ആസിഡിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ കാലക്രമേണ ദ്രവിച്ചുപോകാൻ ഇടയാക്കും. അതിനാൽ ഭാവിയിൽ സ്വർണ്ണ പരിശോധനയ്ക്കായി നേരിട്ട് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി തടയണമെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ ശ്രീകോവിലിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങൾ ദ്രവിക്കാൻ കാരണം മെർക്കുറിയുടെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് സ്വർണ്ണം പൂശുന്നതിനായി ഇവ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തുവന്നത്.

നിലവിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി വലിയ സാമ്പിളുകൾ മുറിച്ചെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ശ്രീകോവിലിലെ മൂന്ന് തൂണുകളും ദ്വാരപാലക സ്വർണ്ണപ്പാളികളും കാര്യമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച നിലയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവ താൽക്കാലികമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പോരായ്മകൾ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് തന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

