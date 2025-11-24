തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റും ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുമായിരുന്ന എൻ വാസുവിനെ കൈവിലങ്ങ് അണിയിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതിൽ പോലീസുകാര്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തേക്കും. തിരുവനന്തപുരം എആര് ക്യാമ്പിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയാണ് നടപടിയെടുക്കാൻ സാധ്യത.
പൂജപ്പുര സെന്ട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും വാസുവിനെ കൈവിലങ്ങ് അണിയിച്ചാണ് കൊല്ലത്തെ വിജിലന്സ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. ഏതൊക്കെ പ്രതികള്ക്ക് കൈവിലങ്ങ് വെക്കണമെന്ന് ബിഎൻഎസ് നിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വിരുദ്ധമായ നടപടിയായിരുന്നു പോലീസുകാരുടേതെന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിജിപിക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നൽകിയത്. പോലീസുകാരുടെ നടപടിയിൽ ഡിജിപിക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട്.
Also Read: Rahul Mamkoottam: 'ഇത് രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ല, സ്ത്രീത്വത്തിനെതിരായ കടന്നുകയറ്റവും ക്രിമിനൽകുറ്റവുമാണ് ' രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ വി ശിവൻകുട്ടി
പ്രതിയുടെ പ്രായം, ഏതൊക്കെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉള്പ്പെട്ടവരെയാണ് കൈവിലങ്ങ് വെക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ നിയമകാര്യങ്ങളൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയുള്ള പോലീസ് നടപടി സര്ക്കാരിനും അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് വിവരം. എസ്ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറിയാതെയാണ് ഇത് നടന്നത്.
അതേസമയം കേസിൽ എൻ വാസുവിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി ഉത്തരവിറക്കിയത്. മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി മറ്റന്നാൾ പരിഗണിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.