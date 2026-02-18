Sabarimala gold theft case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പോറ്റിയെ തള്ളി ജയറാം; അനധികൃത ഇടപാടുകൾ അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മൊഴി

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നടൻ ജയറാം. ഇന്നലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നിലെത്തി ജയറാം മൊഴി നൽകി. ജയറാം ഇഡിക്ക് നൽകിയ മൊഴിയുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.
പോറ്റിയുമായി ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടും നടത്തിയിട്ടില്ല. അനധികൃത ഇടപാടുകൾ തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും ജയറാം ഇഡിക്ക് മൊഴി നൽകി. മൂന്നര മണിക്കൂറോളം ജയറാമിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു. തനിക്കറിയാവുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞുവെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് ജയറാം പ്രതികരിച്ചത്.
ALSO READ: ശബരിമലയിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ പണമിടപാടുകളില് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി
പോറ്റിയെ പരിചയപ്പെട്ടത് ശബരിമലയിൽ വച്ചാണെന്നും ജയറാം പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ പൂജ നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പൂജ നടത്തിയവർക്ക് താൻ ചെറിയൊരു തുക ദക്ഷിണയായി മാത്രമാണ് നൽകിയത് എന്നും ജയറാം മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ജയറാം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീട്ടിൽ നടത്തിയ പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ജയറാമിന്റെ മൊഴി വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിപ്പിക്കുമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.