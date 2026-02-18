Sabarimala gold theft case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പോറ്റിയെ തള്ളി ജയറാം; അനധികൃത ഇടപാടുകൾ അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മൊഴി

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 18, 2026, 10:39 AM IST
  • പോറ്റിയുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല
  • അനധികൃത ഇടപാടുകൾ അറിയില്ലായിരുന്നു

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നടൻ ജയറാം. ഇന്നലെ എൻഫോഴ്സ്മെ‍ന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നിലെത്തി ജയറാം മൊഴി നൽകി. ജയറാം ഇഡിക്ക് നൽകിയ മൊഴിയുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

പോറ്റിയുമായി ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടും നടത്തിയിട്ടില്ല. അനധികൃത ഇടപാടുകൾ തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും ജയറാം ഇഡിക്ക് മൊഴി നൽകി. മൂന്നര മണിക്കൂറോളം ജയറാമിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു. തനിക്കറിയാവുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞുവെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് ജയറാം പ്രതികരിച്ചത്.

ALSO READ: ശബരിമലയിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ പണമിടപാടുകളില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഹൈക്കോടതി

പോറ്റിയെ പരിചയപ്പെട്ടത് ശബരിമലയിൽ വച്ചാണെന്നും ജയറാം പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ പൂജ നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പൂജ നടത്തിയവർക്ക് താൻ ചെറിയൊരു തുക ദക്ഷിണയായി മാത്രമാണ് നൽകിയത് എന്നും ജയറാം മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ജയറാം അന്വേഷണ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് വീട്ടിൽ നടത്തിയ പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ജയറാമിന്റെ മൊഴി വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിപ്പിക്കുമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെ‍ന്റ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

