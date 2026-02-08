English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമലയിൽ 2020ൽ അടൂർ പ്രകാശ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കൊപ്പം; ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമലയിൽ 2020ൽ അടൂർ പ്രകാശ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കൊപ്പം; ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

Sabarimala Gold Theft Case: 2020-ൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രതിക്കൊപ്പം അടൂർ പ്രകാശ് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 8, 2026, 07:33 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പോറ്റിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നിരുന്നു
  • ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നത്

Sabarimala Gold Theft: ശബരിമലയിൽ 2020ൽ അടൂർ പ്രകാശ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കൊപ്പം; ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശും ഒന്നിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്. 2019-ൽ സന്നിധാനത്ത് സ്വർണക്കൊള്ള നടന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത വർഷം, 2020-ൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രതിക്കൊപ്പം അടൂർ പ്രകാശ് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.

ശബരിമലയിൽ നടന്ന തിരുവാതിര ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കും സുഹൃത്ത് അനന്തസുബ്രഹ്‌മണ്യത്തിനുമൊപ്പം വേദി പങ്കിടുന്നതും പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നതും ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് ശക്തിപകരുന്നതാണ് ഈ പുതിയ വിവരങ്ങൾ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പോറ്റിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നത്. 'ശബരിമല ന്യൂസ് അപ്‌ഡേറ്റ്' എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിൽ 2020 ജനുവരി ഒന്നിന് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളുള്ളത്.

മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന തിരുവാതിരക്കളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അടൂർ പ്രകാശ് ആയിരുന്നുവെന്ന് ഈ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതികൾ ക്ഷണിക്കുന്ന മിക്ക പരിപാടികളിലും ഇരുനേതാക്കളും സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന വാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന ഓരോ ചിത്രങ്ങളും. ഇതിനുമുൻപും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കേസിലെ മറ്റ് കൂട്ടുപ്രതികൾക്കുമൊപ്പം വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെച്ച് എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Sabarimala Gold TheftSabarimala gold theft case

