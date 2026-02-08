Sabarimala Gold Theft: ശബരിമലയിൽ 2020ൽ അടൂർ പ്രകാശ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കൊപ്പം; ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശും ഒന്നിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്. 2019-ൽ സന്നിധാനത്ത് സ്വർണക്കൊള്ള നടന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത വർഷം, 2020-ൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രതിക്കൊപ്പം അടൂർ പ്രകാശ് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.
ശബരിമലയിൽ നടന്ന തിരുവാതിര ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കും സുഹൃത്ത് അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യത്തിനുമൊപ്പം വേദി പങ്കിടുന്നതും പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നതും ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് ശക്തിപകരുന്നതാണ് ഈ പുതിയ വിവരങ്ങൾ.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പോറ്റിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നത്. 'ശബരിമല ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്' എന്ന ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൽ 2020 ജനുവരി ഒന്നിന് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളുള്ളത്.
മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന തിരുവാതിരക്കളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അടൂർ പ്രകാശ് ആയിരുന്നുവെന്ന് ഈ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതികൾ ക്ഷണിക്കുന്ന മിക്ക പരിപാടികളിലും ഇരുനേതാക്കളും സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന വാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന ഓരോ ചിത്രങ്ങളും. ഇതിനുമുൻപും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കേസിലെ മറ്റ് കൂട്ടുപ്രതികൾക്കുമൊപ്പം വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെച്ച് എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
