തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്ത് അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ വിട്ടയച്ചു. അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ചോദ്യം ചെയ്തു വിട്ടയച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ നോട്ടീസ് നൽകിയാണ് വിട്ടയച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ ദ്വാരപാലക പാളികൾ കൊണ്ടുപോയത് അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യമാണെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യം പിന്നീട് പാളികൾ നാഗേഷിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സന്നിധാനത്ത് നടന്നത് സ്വർണക്കവർച്ച തന്നെയെന്ന് എസ്ഐടി .
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ എല്ലാം ചെയ്തത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ നിര്ദ്ദേശ പ്രകാരമാണെന്ന് അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യം അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞു. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് പാളികള് ബെംഗളൂരുവില് കൊണ്ടുപോയതും നാഗേഷിന് കൈമാറിയതെന്നും അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോറ്റി ദീര്ഘകാലമയുള്ള സുഹൃത്താണെന്നും പോറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ശബരിമലയില് അന്നദാനമടക്കം നടത്തിഎന്നും. ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ സ്പോണ്സര്ഷിപ്പിനായി പണം നല്കിയെന്നും പണം എന്തിനുപയോഗിച്ചുവെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യം മൊഴി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് വന് ഗൂഢാലോചന നടന്നെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ള റിപ്പോര്ട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് കോടതിയില് സമര്പ്പിക്കും. ഇത് ആദ്യ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോര്ട്ടാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയും കൂട്ടാളികളും നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ടാകുമെന്നും. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് സ്വര്ണ്ണം വിറ്റെന്ന സംശയവും റിപ്പോര്ട്ടില് സൂചിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.
