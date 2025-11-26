English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; മുരാരി ബാബുവിന് ജാമ്യമില്ല, ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; മുരാരി ബാബുവിന് ജാമ്യമില്ല, ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി

ഗൂഢാലോചനയിൽ അടക്കം മുരാരി ബവാബുവിന് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 26, 2025, 07:47 PM IST
  • രണ്ട് കേസുകളിലാണ് മുരാരി ബാബുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
  • ദ്വാരപാലക കേസിലും കട്ടിളപ്പാളി കേസിലുമാണ് മുരാരി ബാബു പ്രതിയായിട്ടുള്ളത്.

  Pathanamthitta Accident News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഓട്ടോ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; മുരാരി ബാബുവിന് ജാമ്യമില്ല, ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ മുരാരി ബാബുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി. രണ്ട് കേസുകളിലാണ് മുരാരി ബാബുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. ദ്വാരപാലക കേസിലും കട്ടിളപ്പാളി കേസിലുമാണ് മുരാരി ബാബു പ്രതിയായിട്ടുള്ളത്. 

മുരാരി ബാബുവിന് ഗൂഢാലോചനയിൽ അടക്കം പങ്കുണ്ടെന്നും ജാമ്യം നൽകിയാൽ അത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചത്. എന്നാൽ കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ബോർഡിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് മുരാരി ബാബു ചെയ്തതെന്ന് പ്രതിഭാ​ഗം വാദിച്ചു. സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പങ്കില്ലെന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായി മുരാരി ബാബു ചുമതലയേൽക്കും മുമ്പ് തന്നെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നതായും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. 

Also Read: Kerala High Court: പണമില്ലെന്ന പേരിൽ ചികിത്സ നിഷേധിക്കരുത്; ആശുപത്രികൾക്ക് മാർ​ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി

അതേസമയം, കേസിൽ പ്രതിയായ മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റും ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുമായിരുന്ന എൻ വാസുവിനെ കൈവിലങ്ങ് അണിയിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സംഭവത്തില്‍ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ ശുപാർശകളൊന്നുമില്ലാതെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. പ്രതി രക്ഷപ്പെടാതെ കടുത്ത കരുതലോടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ജയിൽ വകുപ്പിന്‍റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അത് ചെയ്തത്. ഒരുകൈയിൽ പ്രതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് കൈവിലങ്ങ് ധരിച്ചത്.

Sabarimala gold theft caseMurari BabuMurari Babu Bailശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്മുരാരി ബാബു

