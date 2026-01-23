Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുരാരി ബാബുവിന് ജാമ്യം, കേസിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യ പ്രതി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബുവിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ദ്വാരപാലക കേസിലും കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വർണ്ണം മോഷ്ടിച്ച കേസിലും കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് മുരാരി ബാബുവിന് ജാമ്യം നൽകിയത്. അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസം പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യ പ്രതിയാണ് മുരാരി ബാബു.
ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ദ്വാരപാലക കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ 90 ദിവസം പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ റിമാൻഡിൽ തുടരുകയാണ്. കേസിൽ റിമാൻഡിലുള്ള തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ 14 ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും. തത്ന്രിയുടെ റിമാൻഡ് നീട്ടി വാങ്ങാനാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നീക്കം. തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ജനുവരി 28-ന് കോടതി പരിഗണിക്കും.
