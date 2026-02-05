Sabarimala Gold Theft Case: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പുറത്തേക്ക്..! കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും ജാമ്യം; തന്ത്രി വീണ്ടും റിമാൻഡിൽ

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ പോറ്റി ജയിലിന് പുറത്തേക്ക്. കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെയാണ് പോറ്റിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള വഴിയൊരുങ്ങിയത്. എസ്ഐടി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് പോറ്റിക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. 90 ദിവസം റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ജയിൽ മോചിതനാകുന്നത്. ജാമ്യഹർജിയിൽ ഇന്നലെ വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു.
നേരത്തെ, ദ്വാരപാലക കേസിലും പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ പ്രതികളായ മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബു, മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സുധീഷ് കുമാർ എന്നിവർ നേരത്തെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. മറ്റൊരു പ്രതിയായ എസ്. ശ്രീകുമാറിന് തെളിവുകളുടെ അഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റിമാൻഡിലായി 43-ാം ദിവസമാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
അതേസമയം കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരുടെ റിമാൻഡ് നീട്ടി. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി റിമാൻഡിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
