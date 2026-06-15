/A Padmakumar: കടുത്ത നടപടിയില്ല, സസ്പെൻഷൻ മാത്രം! ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പത്മകുമാറിനെ സംരക്ഷിച്ച് സിപിഎം?

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തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതി എ പത്മകുമാറിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സിപിഎം. ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ പത്മകുമാറിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് പോകാതെ സസ്പെൻഷനിൽ മാത്രമാക്കി കൊണ്ടാണ് പാർട്ടിയുടെ നടപടി.