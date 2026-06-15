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A Padmakumar: കടുത്ത നടപടിയില്ല, സസ്പെൻഷൻ മാത്രം! ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പത്മകുമാറിനെ സംരക്ഷിച്ച് സിപിഎം?

എ പത്മകുമാറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Jun 15, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:32 PM IST
A Padmakumar: കടുത്ത നടപടിയില്ല, സസ്പെൻഷൻ മാത്രം! ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പത്മകുമാറിനെ സംരക്ഷിച്ച് സിപിഎം?
Image Credit: Padmakumar | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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