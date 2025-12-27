English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala gold theft case: ഡി മണിയും എംഎസ് മണിയും ഒരാൾ? ദിണ്ടിഗലിൽ ഇയാൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം

Sabarimala gold theft case: ഡി മണിയും എംഎസ് മണിയും ഒരാൾ? ദിണ്ടിഗലിൽ ഇയാൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം

D Mani Sabarimala Gold Theft Case: താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന മണിയുടെ വാദം തള്ളിയ എസ്.ഐ.ടി കേസിൽ ഇയാൾക്ക് നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 27, 2025, 08:03 PM IST
  • എം.എസ്. മണി എന്നാണ് രേഖകളിലെങ്കിലും ഇയാൾ ഡി.മണി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്
  • ദിണ്ടിഗലിൽ ഇയാൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തി

Sabarimala gold theft case: ഡി മണിയും എംഎസ് മണിയും ഒരാൾ? ദിണ്ടിഗലിൽ ഇയാൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ തമിഴ്‌നാട് ദിണ്ടിഗൽ സ്വദേശി ഡി.മണിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നു. താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന മണിയുടെ വാദം തള്ളിയ എസ്.ഐ.ടി കേസിൽ ഇയാൾക്ക് നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലാണ്.

പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ മൊഴിയിലുള്ള 'ഡി.മണി' ഇയാൾ തന്നെയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ഉറപ്പിക്കുന്നു. എം.എസ്. മണി എന്നാണ് രേഖകളിലെങ്കിലും ഇയാൾ ഡി.മണി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.  മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ എടുത്ത മൂന്ന് സിം കാർഡുകൾ മണി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും ദിണ്ടിഗലിൽ ഇയാൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തി.

കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനിയായ ബാലമുരുകനുമായി മണിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എസ്.ഐ.ടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്നത് വ്യാജ ആരോപണങ്ങളാണെന്നും കേരള പോലീസും മാധ്യമങ്ങളും തന്നെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും മണി ആരോപിക്കുന്നു.

താനൊരു സാധാരണ ഗ്രാമവാസിയാണെന്നും സ്വർണ്ണ വ്യാപാരവുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി എന്നയാളെ അറിയില്ലെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ ബിസിനസുകൾ തനിക്കില്ലെന്നുമാണ് മണിയുടെ വാദം.

മണി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇയാളുടെ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ എസ്.ഐ.ടി തീരുമാനിച്ചു. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പിന്നിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ലോബികളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ മണിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിലപാട്.

Sabarimala Gold RobberyD ManiSpecial Investigation Team

