കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇഡിയുടെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവ് കടവന്ത്രയിലെ ഇഡി ഓഫീസിലെത്തിയത്. ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ തന്ത്രിക്ക് ഇഡി നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു.
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ജയിലിലായി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയശേഷമാണ് തന്ത്രിക്ക് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യലിനുള്ള സമൻസ് അയക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസിൽ തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വ ബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റ് എന് വാസുവിനെയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. എസ്ഐടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് മാസത്തോളം ജയിലില് കഴിഞ്ഞ വാസുവിന് സ്വഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചത്.
