Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: എസ്ഐടിക്ക് പിന്നാലെ ഇഡിയും, തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരർക്കും എൻ വാസുവിനും സമൻസ്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവർ, ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ കമ്മീഷണർ എൻ വാസു എന്നിവർക്ക് സമൻസ് അയച്ച് ഇഡി. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി മാർച്ച് ആദ്യം ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ എസ്ഐടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഇരുവർക്കും ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇഡി സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ദ്വാരപാലക ശിൽപം, കട്ടിളപ്പാളി കേസുകളിലാണ് തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. 41 ദിവസം റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയത്. കട്ടിളപ്പാളി കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായിരുന്നു എൻ വാസു. ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിനാണ് വാസുവിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഉപാധികളോടെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്.
