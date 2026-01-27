തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളകേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എസ്ഐടി. ഈ മാസം 24നാണ് പ്രശാന്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടാം തവണയാണ് സ്വർണക്കൊള്ളകേസിൽ പിഎസ് പ്രശാന്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ പിഎസ് പ്രശാന്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചില രേഖകളുമായി എത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ അന്ന് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ചോദ്യംചെയ്യല് മാറ്റിവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 24ാം തീയതി എസ്ഐടി ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് പിഎസ് പ്രശാന്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. അതേ സമയം, ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ റിമാൻഡ് വീണ്ടും നീട്ടി. 14 ദിവസത്തേയ്ക്കാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി പത്മകുമാറിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. ഫെബ്രുവരി 10ന് വീണ്ടും ഹാജരാക്കും.
