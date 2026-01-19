English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എൻ. വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി, വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്തു

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എൻ. വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി, വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്തു

N Vasu remanded again in Sabarimala Case: 14 ദിവസത്തേക്കാണ് എൻ വാസുവിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 19, 2026, 04:27 PM IST
  • റിമാൻഡ് കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് എൻ. വാസുവിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്.
  • ഫെബ്രുവരി 2ന് വീണ്ടും ഹാജരാക്കും.

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എൻ. വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി, വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്തു

കൊല്ലം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് എൻ. വാസുവിനെ വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്തു. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി വാസുവിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. റിമാൻഡ് കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് എൻ. വാസുവിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. ഫെബ്രുവരി 2ന് വീണ്ടും ഹാജരാക്കും. ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ കോടതി, തുടർന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു.

തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ 22ന് കോടതി പരിഗണിക്കും. സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും, സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലെ വാദങ്ങൾ അതിവിചിത്രമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തന്ത്രി ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിമാൻഡിലുള്ള തന്ത്രിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള എസ്ഐടി സംഘത്തിന്റെ അപേക്ഷ വിജിലൻസ് കോടതി ജനുവരി 22ന് പരിഗണിക്കും. തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതും ഇതേ ദിവസത്തേക്കാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്.

Also Read: Pathanamthitta News: ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളോട് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന്റെ നോട്ടീസ്

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി നാളെ വിധി പറയും. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജാമ്യഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ രണ്ടുതവണ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. 

ശബരിമല സ്വർണ കൊള്ള കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിജിലൻസ് കോടതി നാളെ വിധി പറയും. ദ്വാരപാലക ശില്പ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജാമ്യഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. ജാമ്യഹർജി പരിഗണിച്ച കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി നാളെ വിധി പറയാനായി മാറ്റി. നേരത്തെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സമർപ്പിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ജാമ്യപേക്ഷകളും കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.കേസിൽ റിമാൻഡിലായ തന്ത്രിക്കായി എസ്ഐടി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 22 ന് വിജിലൻസ് കോടതി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പരിഗണിക്കും. തന്ത്രിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് എസ്ഐടി നീക്കം. തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യഹർജിയും 22 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Sabarimala gold theft caseN. Vasuശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളഎൻ വാസു

