  Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി

Sabarimala Gold Theft Case: ആരോഗ്യകാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് മൂൻകൂർ ജാമ്യം വേണമെന്നാണ് മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജയശ്രീയുടെ ആവശ്യം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 16, 2025, 09:39 PM IST
  • ജയശ്രീയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു.
  • തുടർന്നാണ് ഇവ‍ർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
  • അഭിഭാഷകൻ എ കാർത്തിക്കാണ് ജയശ്രീക്കായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി. ആരോഗ്യകാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് മൂൻകൂർ ജാമ്യം വേണമെന്നാണ് മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജയശ്രീയുടെ ആവശ്യം. ജയശ്രീയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇവ‍ർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അഭിഭാഷകൻ എ കാർത്തിക്കാണ് ജയശ്രീക്കായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. 

ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ജയശ്രീയും മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ എസ് ശ്രീകുമാറും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. സന്നിധാനത്തെ അമൂല്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വർണം കവർന്നതിന് പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഡാലോചനയുണ്ടെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൻ തോക്കുകൾ പുറത്തുവരാനുണ്ടെന്നും കോടതി വാദത്തിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ അന്ന് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്.

എസ്‌ഐടിയുടെ നിഗമനം അനുസരിച്ചു ജയശ്രീയ്ക്ക് ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കുണ്ടെന്നാണ്. ജയശ്രീയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് തടസമാകില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ദ്വാരപാലക പാളികള്‍ കടത്തിയ കേസിലാണ്. ജയശ്രീ കേസിലെ നിർണ്ണായക കണ്ണിയാണ് എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനെ വിലയിരുത്തൽ. ജയശ്രീ ക്ഷേത്രം വക വസ്തുക്കളുടെ കസ്റ്റോഡിയന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറാണ്. മാത്രമല്ല ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ചീഫ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റർ  ചുമതല കൂടി വഹിച്ചിരുന്നയാളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്ഷേത്രവക സ്വത്തുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയശ്രീയ്ക്ക് ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം. ജയശ്രീക്ക് ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കുളളത് കൊണ്ടാണ് സ്വര്‍ണത്തെ ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോലും അത് തിരുത്താന്‍ തയ്യാറാകാത്തത്‌ എന്നാണ്  അന്വേഷണ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. 

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

