English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി കേസ്; തിരുവാഭരണം മുൻ കമ്മീഷണർക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി കേസ്; തിരുവാഭരണം മുൻ കമ്മീഷണർക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം

Sabarimala Gold Theft Case: കട്ടിളപ്പാളി കേസിലാണ് വിജിലൻസ് കോടതി കെഎസ് ബൈജുവിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 12, 2026, 01:17 PM IST
  • എന്നാൽ, ദ്വാരപാലക ശില്പ കേസിലെ റിമാൻഡ് തുടരുന്നതിനാൽ ജയിൽ മോചിതനാകില്ല.
  • കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞത്.
  • റിമാൻഡ് 90 ദിവസം പൂർത്തിയായതോടെയാണ് കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.

Trending Photos

Kerala Gold Rate 11 February 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു
7
Gold rate
Kerala Gold Rate 11 February 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു
Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Surya Budh Yuti: 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബുധാദിത്യ യോഗം; മേടം, ധനു, മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ചാകര!
9
Budh Surya Yuti
Surya Budh Yuti: 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബുധാദിത്യ യോഗം; മേടം, ധനു, മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ചാകര!
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി കേസ്; തിരുവാഭരണം മുൻ കമ്മീഷണർക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ തിരുവാഭരണം മുൻ കമ്മീഷണർക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചു. കട്ടിളപ്പാളി കേസിലാണ് വിജിലൻസ് കോടതി കെഎസ് ബൈജുവിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ, ദ്വാരപാലക ശില്പ കേസിലെ റിമാൻഡ് തുടരുന്നതിനാൽ ജയിൽ മോചിതനാകില്ല.

Add Zee News as a Preferred Source

കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞത്. റിമാൻഡ് 90 ദിവസം പൂർത്തിയായതോടെയാണ് കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. എസ്ഐടി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തത് കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജാമ്യം നൽകിയത്. ഈ മാസം 25ന് ദ്വാരപാലക കേസിലും സ്വാഭാവിക ജാമ്യ ഹർജി സമർപ്പിക്കും. 

അതേസമയം, ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ പ്രതിയും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ സെക്രട്ടറിയുമായ എസ് ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി ഇന്നലെ നീട്ടി. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നല്‍കണമെന്നും ആയിരുന്നു ജയശ്രീയുടെ ആവശ്യം.

ഇത് കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. ജയശ്രീക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ ജയിലില്‍ ചികിത്സയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കില്‍ എംയിസില്‍ ചികിത്സ നല്‍കാമെന്നും കേരളത്തില്‍ എംയിസുണ്ടോയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Sabarimala gold theft caseSabarimalaBail Grantedശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി കേസ്

Trending News