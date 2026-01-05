English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; അന്വേഷണത്തിന് ആറാഴ്ച കൂടി സമയം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി

Sabarimala Gold Theft case: ഈ മാസം 19ന് വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 5, 2026, 01:52 PM IST
  • അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താന്‍ എസ്പിക്ക് ഹൈക്കോടതി അനുമതിയും നല്‍കി.
  • തുടര്‍ന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട രണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് കോടതിയിൽ സമര്‍പ്പിച്ചു.
  • നേരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്.

Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; അന്വേഷണത്തിന് ആറാഴ്ച കൂടി സമയം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി. അന്വേഷണത്തിന് ആറാഴ്ച കൂടിയാണ് ഹൈക്കോടതി സമയം അനുവദിച്ചത്. ഈ മാസം 19ന് വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അന്ന് എസ്ഐടി ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കും. അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താന്‍ എസ്പിക്ക്  ഹൈക്കോടതി അനുമതിയും നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട രണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് കോടതിയിൽ സമര്‍പ്പിച്ചു. നേരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്.

ഡിസംബർ മൂന്നിന് കോടതി കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോള്‍ സിപിഎം നേതാവ് പത്മകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷമുള്ള മെല്ലെപോക്കിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. വൻ തോക്കുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം പോകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദ്യവും ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണസംഘം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. ചെന്നൈ വ്യാപാരി ഡി മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത്‌ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെയും മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ പ്രശാന്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും കോടതിക്ക് കൈമാറി. 

Sabarimala gold theft caseHigh CourtInvestigation

