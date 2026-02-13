കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിയായ സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷൻസ് സിഇഒ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ ഹര്ജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി. കേസിലെ എഫ്ഐആര് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹര്ജിയാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. കേസിൽ തന്നെ പ്രതി ചേര്ത്ത എഫ്ഐആര് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി ഹര്ജി സമർപ്പിച്ചത്.
മതിയായ കാരണങ്ങള് ഇല്ലാതെയുള്ള അറസ്റ്റ് റദ്ദാക്കി തന്നെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ഹർജയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എസ്ഐടി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ 109.234 ഗ്രാം സ്വർണം സ്വമേധയാ കൈമാറിയതാണെന്നും ആറുതവണ അറസ്റ്റിന് മുൻപ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായിട്ടുണ്ടന്നും പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ പങ്കജ് ഭാന്ധരിക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നായിരുന്നു എസ്ഐടി നിലപാട്. ഹര്ജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന്റെയും തെളിവുശേഖരണത്തിന്റെയും ഭാഗമായി എസ്ഐടി സംഘം സന്നിധാനത്ത് തുടരുകയാണ്. കട്ടിളപ്പാളി പൂര്ണമായും ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാമ്പിള് ശേഖരിക്കാനായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി എസ്ഐടി സംഘം സന്നിധാനത്തെത്തിയത്. കുംഭമാസ പൂജയ്ക്കായി ഇന്നലെ നട തുറന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വർണ പാളികളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കൽ ആരംഭിച്ചത്.
