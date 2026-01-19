English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; സ്വർണപ്പാളികൾ മാറ്റിയെന്ന സംശയവുമായി ഹൈക്കോടതി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; സ്വർണപ്പാളികൾ മാറ്റിയെന്ന സംശയവുമായി ഹൈക്കോടതി

Sabarimala Gold Theft Case: കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 19, 2026, 07:05 PM IST
  • ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയ വിഎസ്‌എസ്‌സിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദമായ മൊഴിയെടുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • സ്വർണ്ണപാളികൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുക്കണമെന്നാണ് കോടിതിയുടെ നിർദ്ദേശം.

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഭാഗ്യം പടിവാതിൽക്കൽ! ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത്? സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: ഭാഗ്യം പടിവാതിൽക്കൽ! ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത്? സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
BT-38 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
BT-38 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Budh Gochar 2026: ബുധന്റെ രാശിമാറ്റം സൃഷ്ടിക്കും ബുധാദിത്യ യോഗവും ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗവും; സമ്പത്തിലാറാടും ഈ രാശിക്കാ‍ർ
5
Budh Gochar 2026
Budh Gochar 2026: ബുധന്റെ രാശിമാറ്റം സൃഷ്ടിക്കും ബുധാദിത്യ യോഗവും ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗവും; സമ്പത്തിലാറാടും ഈ രാശിക്കാ‍ർ
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; സ്വർണപ്പാളികൾ മാറ്റിയെന്ന സംശയവുമായി ഹൈക്കോടതി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണകൊള്ള കേസിൽ സ്വർണപ്പാളികൾ മാറ്റിയെന്ന സംശയവുമായി ഹൈക്കോടതി. കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയ വിഎസ്‌എസ്‌സിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദമായ മൊഴിയെടുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ്ണപാളികൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുക്കണമെന്നാണ് കോടിതിയുടെ നിർദ്ദേശം.

Add Zee News as a Preferred Source

പാളികൾ പുതിയതാണോ പഴയതാണോ എന്നറിയാൻ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജനുവരി 20ന് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്താൻ കോടതി എസ്ഐടിക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വാതിൽപാളി അടക്കം അളക്കാനും പരിശോധിക്കാനുമാണ് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയത്. ഫെബ്രുവരി 9നാണ് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുക. എസ്ഐടിയുടെ പരിശോധന നാളെ സനിധാനത്ത് നടക്കും. പഴയ വാതിലും പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശവും സ്വീകരിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Sabarimala gold theft caseSabarimala CaseHigh court of Kerala

Trending News