Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; സ്വർണപ്പാളികൾ മാറ്റിയെന്ന സംശയവുമായി ഹൈക്കോടതി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണകൊള്ള കേസിൽ സ്വർണപ്പാളികൾ മാറ്റിയെന്ന സംശയവുമായി ഹൈക്കോടതി. കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയ വിഎസ്എസ്സിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദമായ മൊഴിയെടുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ്ണപാളികൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുക്കണമെന്നാണ് കോടിതിയുടെ നിർദ്ദേശം.
പാളികൾ പുതിയതാണോ പഴയതാണോ എന്നറിയാൻ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജനുവരി 20ന് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്താൻ കോടതി എസ്ഐടിക്ക് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വാതിൽപാളി അടക്കം അളക്കാനും പരിശോധിക്കാനുമാണ് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയത്. ഫെബ്രുവരി 9നാണ് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുക. എസ്ഐടിയുടെ പരിശോധന നാളെ സനിധാനത്ത് നടക്കും. പഴയ വാതിലും പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശവും സ്വീകരിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
