കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ സ്വർണ വ്യാപാരി ഗോവർദ്ധന്റെയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിന്റെയും ജാമ്യ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും ശബരിമലയ്ക്ക് വലിയ തോതിൽ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുമാണ് താൻ എന്നാണ് ഗോവർദ്ധൻ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വാദിക്കുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി നൽകിയ 400 ഗ്രാമിലധികം സ്വർണം ശബരിമലയിലേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഡിയായി 10 ലക്ഷം രൂപയും പത്ത് പവൻ മാലയായും തിരികെ നൽകി. ക്ഷേത്രത്തിന് ഇതുവരെ ഒന്നരക്കോടി രൂപ നൽകിയ തനിക്ക് തട്ടിപ്പ് നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നുമാണ് ഗോവർദ്ധന്റെ വാദം.
ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ പൂർണമായും നിഷേധിക്കുകയാണ് എ പത്മകുമാർ. ദേവസ്വത്തിന്റെ ഭരണപരമായ പദവിയിൽ ഇരുന്ന തനിക്ക് ശബരിമലയിൽ ജോലിക്കാരെ അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചുമതലയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൂട്ടായ്മയിൽ അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പത്മകുമാർ ജാമ്യഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് നൽകിയ ഹർജിയും ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും.
അതേസമയം ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസില് അന്വേഷണത്തിന് ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിന് ആറാഴ്ച കൂടിയാണ് ഹൈക്കോടതി സമയം അനുവദിച്ചത്. ഈ മാസം 19ന് വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അന്ന് എസ്ഐടി ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കും. അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താന് എസ്പിക്ക് ഹൈക്കോടതി അനുമതിയും നല്കി. തുടര്ന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ പുതുതായി ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ട രണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് കോടതിയിൽ സമര്പ്പിച്ചു. നേരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്.
