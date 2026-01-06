English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; പത്മകുമാറിന്റെയും ഗോവര്‍ദ്ധന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; പത്മകുമാറിന്റെയും ഗോവര്‍ദ്ധന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും

താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരി ഗോവർദ്ധൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ. ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതി പരി​ഗണിക്കും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 6, 2026, 08:43 AM IST
  • ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി നൽകിയ 400 ഗ്രാമിലധികം സ്വർണം ശബരിമലയിലേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഡിയായി 10 ലക്ഷം രൂപയും പത്ത് പവൻ മാലയായും തിരികെ നൽകി.
  • ക്ഷേത്രത്തിന് ഇതുവരെ ഒന്നരക്കോടി രൂപ നൽകിയ തനിക്ക് തട്ടിപ്പ് നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നുമാണ് ഗോവർദ്ധന്‍റെ വാദം.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്; അന്വേഷണത്തിന് ആറാഴ്ച കൂടി സമയം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇന്ന് ജനുവരി 6: മേടം മുതൽ മീനം വരെ, ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
13
Horoscope
Todays Horoscope: ഇന്ന് ജനുവരി 6: മേടം മുതൽ മീനം വരെ, ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
BT-36 Kerala Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
BT-36 Kerala Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
Gajalakshmi Rajayoga: വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോ​ഗം, 2026ന്റെ പകുതിയോടെ ​ഗജലക്ഷ്മി രാജയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി കോടീശ്വര യോഗം!
10
Gajalakshmi Rajayoga 2026
Gajalakshmi Rajayoga: വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോ​ഗം, 2026ന്റെ പകുതിയോടെ ​ഗജലക്ഷ്മി രാജയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി കോടീശ്വര യോഗം!
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; പത്മകുമാറിന്റെയും ഗോവര്‍ദ്ധന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ സ്വർണ വ്യാപാരി ഗോവർദ്ധന്റെയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് എ പത്മകുമാറിന്റെയും ജാമ്യ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും ശബരിമലയ്ക്ക് വലിയ തോതിൽ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുമാണ് താൻ എന്നാണ് ഗോവർദ്ധൻ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വാദിക്കുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി നൽകിയ 400 ഗ്രാമിലധികം സ്വർണം ശബരിമലയിലേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഡിയായി 10 ലക്ഷം രൂപയും പത്ത് പവൻ മാലയായും തിരികെ നൽകി. ക്ഷേത്രത്തിന് ഇതുവരെ ഒന്നരക്കോടി രൂപ നൽകിയ തനിക്ക് തട്ടിപ്പ് നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നുമാണ് ഗോവർദ്ധന്‍റെ വാദം. 

Add Zee News as a Preferred Source

ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ കണ്ടെത്തൽ പൂർണമായും നിഷേധിക്കുകയാണ് എ പത്മകുമാർ. ദേവസ്വത്തിന്‍റെ ഭരണപരമായ പദവിയിൽ ഇരുന്ന തനിക്ക് ശബരിമലയിൽ ജോലിക്കാരെ അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചുമതലയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൂട്ടായ്മയിൽ അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പത്മകുമാർ ജാമ്യഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ നൽകിയ ഹർജിയും ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും.  

Also Read: Muslim League: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കൂടുതൽ സീറ്റുകൾക്കായി ലീഗ്, സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ടേം വ്യവസ്ഥ വേണമെന്ന് ആവശ്യം

അതേസമയം ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിന് ആറാഴ്ച കൂടിയാണ് ഹൈക്കോടതി സമയം അനുവദിച്ചത്. ഈ മാസം 19ന് വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അന്ന് എസ്ഐടി ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കും. അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താന്‍ എസ്പിക്ക്  ഹൈക്കോടതി അനുമതിയും നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട രണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് കോടതിയിൽ സമര്‍പ്പിച്ചു. നേരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Sabarimala gold theft caseKerala high Courtശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളകേരള ഹൈക്കോടതി

Trending News