English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ജയറാമിനെ സാക്ഷിയാക്കിയേക്കും; മൊഴിയെടുക്കാൻ സമയം തേടി എസ്‌ഐടി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ജയറാമിനെ സാക്ഷിയാക്കിയേക്കും; മൊഴിയെടുക്കാൻ സമയം തേടി എസ്‌ഐടി

ജയറാമിനോട് സൗകര്യമുള്ള ദിവസം അറിയിക്കണമെന്ന് അന്വേഷണ  സംഘം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 23, 2025, 08:17 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ നടൻ ജയറാമിനെ സാക്ഷിയാക്കാന്‍ നീക്കമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജയറാമിന്റെ മൊഴിയെടുക്കാന്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സമയം തേടയിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന; റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 21.11.2025: ഇന്ന് ഒരു കോടി നേടാം; സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 21.11.2025: ഇന്ന് ഒരു കോടി നേടാം; സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Mars Transit 2025: ഡിസംബർ ആദ്യവാരം ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഭാ​ഗ്യം!
5
Mars Transit
Mars Transit 2025: ഡിസംബർ ആദ്യവാരം ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഭാ​ഗ്യം!
Nov 22 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം : നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും?
12
Love Horoscope
Nov 22 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം : നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും?
Nov 23 Love Horoscope: പ്രണയത്തിൽ ഇന്ന് ശുക്രൻ തുണയ്ക്കും! നവംബർ 23 ലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Nov 23 Love Horoscope: പ്രണയത്തിൽ ഇന്ന് ശുക്രൻ തുണയ്ക്കും! നവംബർ 23 ലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ജയറാമിനെ സാക്ഷിയാക്കിയേക്കും; മൊഴിയെടുക്കാൻ സമയം തേടി എസ്‌ഐടി

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ നടൻ ജയറാമിനെ സാക്ഷിയാക്കാന്‍ നീക്കമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജയറാമിന്റെ മൊഴിയെടുക്കാന്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സമയം തേടയിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന 4 ദിവസത്തേക്ക് കനത്ത മഴ; യെല്ലോ അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

ജയറാമിന് സൗകര്യമുള്ള ദിവസം മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ അന്വേഷണ സംഘം നിര്‍ദേശം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തേ ജയറാമില്‍ നിന്നും പ്രാഥമികമായി വിവരങ്ങള്‍ എസ്ഐടി തേടിയിരുന്നു.  കേസിൽ കൂടുതല്‍ സാക്ഷികളെ കണ്ടെത്താനും നീക്കമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 

സ്വര്‍ണ പാളികള്‍ ജയറാമിന്റെ വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുവന്ന വിവരം നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.  ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി ശബരിമലയിലേക്ക് മറ്റൊരു കട്ടിളപ്പടി കൂടി സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഇതിന്റെ പൂജാ ചടങ്ങുകളിലായിരുന്നു ജയറാം പങ്കെടുത്തതെന്നുമുള്ള വാർത്തകൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം

ഇതിനായി ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ വ്യവസായിയും അയ്യപ്പഭക്തനുമായ ഒരു ധനികനാണ് പണം ചെലവഴിച്ചത്. ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ 2019 ഏപ്രില്‍-ജൂലൈ മാസങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയിലായിരുന്നു കട്ടിളപ്പടിയുടെ നിര്‍മാണം നടന്നത്. ഇത് പിന്നീട് ചെന്നൈയില്‍ എത്തിച്ച് സ്വര്‍ണം പൂശുകയും തുടര്‍ന്ന് വീണ്ടും ചെന്നൈയില്‍ എത്തിച്ച് പൂജ നടത്തി. ഇതിലാണ് നടന്‍ ജയറാമും ഗായകന്‍ വീരമണിയും പങ്കെടുത്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

ഇതേ വാതില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി താന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബെംഗളൂരുവിലെ ശ്രീറാംപുരിലെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലും എത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ജയറാം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യപ്പന്‍ തന്ന നിയോഗമാണെന്ന് കരുതിയാണ് താൻ പൂജ ചെയ്തതെന്നും അത് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നും ജയറാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala gold theft caseActor JayaramWithnessSIT

Trending News