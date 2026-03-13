Sabarimala Gold Theft Case: 'അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാനില്ല'; ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ഹൈക്കോടതി, ഹർജി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കും

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാനില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ഹൈക്കോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച അന്വേഷണ ഉഗ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചപ്പോൾ വിചാരണ കോടതി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ട് കേസന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും നിലവിലെ അന്വേഷണം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണുള്ളതെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു ധാരണകളല്ല കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളതെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ പോലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ കോടതി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
