English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: 'അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാനില്ല'; ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ഹൈക്കോടതി, ഹർജി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കും

Sabarimala Gold Theft Case: 'അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാനില്ല'; ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ഹൈക്കോടതി, ഹർജി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കും

സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച അന്വേഷണ ഉഗ്യോഗസ്ഥനാണ് നിലവിൽ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 13, 2026, 01:15 PM IST
  • കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചപ്പോൾ വിചാരണ കോടതി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ട് കേസന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ല.
  • നിലവിലെ അന്വേഷണം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണുള്ളതെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

Read Also

  1. Sabarimala Temple: മീനമാസ പൂജകൾക്കൊരുങ്ങി ശബരിമല; നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നട തുറക്കും

Trending Photos

Kerala KN-614 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-614 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-44 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-44 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Mangaladitya Rajyog 2026: ഏപ്രിൽ തുടങ്ങുന്നതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! 18 മാസത്തിന് ശേഷം മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗം; കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും...
6
Astrology
Mangaladitya Rajyog 2026: ഏപ്രിൽ തുടങ്ങുന്നതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! 18 മാസത്തിന് ശേഷം മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗം; കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും...
Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
7
Mars Transit
Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
Sabarimala Gold Theft Case: 'അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാനില്ല'; ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ഹൈക്കോടതി, ഹർജി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കും

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാനില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ഹൈക്കോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച അന്വേഷണ ഉഗ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചപ്പോൾ വിചാരണ കോടതി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ട് കേസന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും നിലവിലെ അന്വേഷണം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണുള്ളതെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു ധാരണകളല്ല കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളതെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ പോലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ കോടതി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹ‍ർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Sabarimala gold theft caseKerala high Courtശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്

Trending News