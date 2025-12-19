English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യമില്ല, ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഹൈക്കോടതി

എൻ വാസു, മുരാരി ബാബു, കെഎസ് ബൈജു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 19, 2025, 12:43 PM IST
  • എൻ വാസു, മുരാരി ബാബു, കെഎസ് ബൈജു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്.

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യമില്ല. എൻ വാസു, മുരാരി ബാബു, കെഎസ് ബൈജു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. 

അതേസമയം സ്വർണ്ണക്കൊള്ള ഇഡി അന്വേഷിക്കും. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്, എഫ്ഐആർ അടങ്ങിയ എല്ലാ രേഖകളും ഇഡിക്ക് കൈമാറാൻ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസിൽ ഇഡി സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എസ്ഐടി എതിർത്തിരുന്നു. ഈ എതിർപ്പ് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. 

Also Read: Parody Song: പാരഡി പാട്ടിൽ സർക്കാർ പിന്നോട്ട്; സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പാട്ട് നീക്കില്ല

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പൊലീസ് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന്, ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഇഡിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇഡിക്ക് അനുകൂലമായാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. രേഖകൾ കിട്ടുന്നതോടെ, കൊച്ചി സോണൽ ഒഫീസിൽ ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും. സംഭവത്തിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. 

Sabarimala Gold TheftSabarimala gold theft caseKerala high Courtശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളകേരള ഹൈക്കോടതി

