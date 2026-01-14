English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: കെ.പി ശങ്കരദാസ് അറസ്റ്റിൽ

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: കെ.പി ശങ്കരദാസ് അറസ്റ്റിൽ

ഹൈക്കോടതി വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ശങ്കരദാസിന്റെ അറസ്റ്റ്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 14, 2026, 09:00 PM IST
  • ആശുപത്രിയിലെത്തിയാണ് എസ്ഐടി സംഘം ശങ്കരദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • അറസ്റ്റ് വിവരം കൊല്ലം കോടതിയെ എസ്ഐടി അറിയിച്ചു.

Read Also

  1. CKP Padmanabhan: 'കോൺഗ്രസിലേക്കെന്ന വാർത്ത വ്യാജം'; സുധാകരന്റെ സന്ദർശനം വ്യക്തിപരം, അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി സി.കെ.പി. പത്മനാഭൻ

Trending Photos

Shukra Budh: മകര രാശിയിൽ ശുക്ര-ബുധ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
7
Shukra Budh Yuti
Shukra Budh: മകര രാശിയിൽ ശുക്ര-ബുധ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
Today&#039;s Horoscope: സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണോ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്? രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണോ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്? രാശിഫലം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Easy breakfast recipes: മാവ് അരച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട; ഇനി ഈസി ആയി തയ്യാറാക്കാം ദോശ, ഇങ്ങനെ
5
Recipes
Easy breakfast recipes: മാവ് അരച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട; ഇനി ഈസി ആയി തയ്യാറാക്കാം ദോശ, ഇങ്ങനെ
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: കെ.പി ശങ്കരദാസ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ വീണ്ടും അറസ്റ്റ്. ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗം കെ.പി ശങ്കരദാസിനെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ശങ്കരദാസ് ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിയാണ് എസ്ഐടി സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റ് വിവരം കൊല്ലം കോടതിയെ എസ്ഐടി അറിയിച്ചു. ഹൈക്കോടതി വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ശങ്കരദാസിന്റെ അറസ്റ്റ്. കേസിൽ പതിനൊന്നാം പ്രതിയാണ് ശങ്കരദാസ്.

Add Zee News as a Preferred Source

എസ് പി ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ശങ്കരദാസ് ഐ സി യുവിൽ ആണ്. അതിനാൽ അറസ്റ്റ് വിവരം കൊല്ലം കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് നേരിട്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തി തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. 

Also Read: Adv TB Mini: പരസ്യമായി അപമാനിച്ചു; വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയുമായി അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക

കൊല്ലം കോടതിയിൽ നാളെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. നിലവിൽ ഐസിയുവിൽ നിന്ന് ശങ്കരദാസിനെ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ തുടരും. ശങ്കരദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ ഹൈക്കോടതി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എ.പത്മകുമാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാനായിരുന്നപ്പോൾ ശങ്കരദാസ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു.

എന്ത് അസംബന്ധമാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു. മകൻ പോലീസ് ഓഫിസറായതിനാൽ കേസിൽ പ്രതിയായത് മുതൽ ശങ്കരദാസ് ആശുപത്രിയിലാണ്. മാന്യത വേണം, പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് കോടതി പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Sabarimala gold theft caseKP Sankaradasശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്കെ.പി ശങ്കരദാസ്

Trending News