Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: കൊടിമര പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെയും ദിലീപിൻ്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല കൊടിമര പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിജിലൻസ് മോഹൻലാലിൻ്റെയും ദിലീപിൻ്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. താരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണം സംഭാവന ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് സംഘം അന്വേഷിച്ചത്.
മോഹൻലാലിന്റ മൊഴിയിൽ സ്വർണ്ണം സംഭാവന നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തായ സുരേഷ് ഗോപിയാണ് എന്നാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും രണ്ടു പവന്റെ സ്വർണ്ണം വാങ്ങി സുഹൃത്തുവഴി പമ്പയിൽ എത്തിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വിജിലൻസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
മോഹൻലാലിൻറെ മൊഴി വിജിലൻസ് തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചും ദിലീപിന്റേത് കൊച്ചിയിൽ വച്ചുമാണ് എടുത്തത്. ഇതിനിടയിൽ സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ അറസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെ ശബരിമലയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? എന്നാ ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മയുടെ ചോദ്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഹർജി പരിഗണിക്കവെ അഭിഭാഷകനോട് പറഞ്ഞത്.
