  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: കൊടിമര പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെയും ദിലീപിൻ്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി

Sabarimala Flagpole Reconstruction Case: ശബരിമല കൊടിമര പുനർനിർമ്മാണത്തിലും അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് വിജിലൻസ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 27, 2026, 07:54 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല കൊടിമര പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിജിലൻസ് മോഹൻലാലിൻ്റെയും ദിലീപിൻ്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. താരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണം സംഭാവന ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് സംഘം അന്വേഷിച്ചത്.

മോഹൻലാലിന്റ മൊഴിയിൽ സ്വർണ്ണം സംഭാവന നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തായ സുരേഷ് ഗോപിയാണ് എന്നാണ്.  അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും രണ്ടു പവന്റെ സ്വർണ്ണം വാങ്ങി സുഹൃത്തുവഴി പമ്പയിൽ എത്തിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വിജിലൻസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 

മോഹൻലാലിൻറെ മൊഴി വിജിലൻസ് തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചും ദിലീപിന്റേത് കൊച്ചിയിൽ വച്ചുമാണ് എടുത്തത്. ഇതിനിടയിൽ സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ അറസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെ ശബരിമലയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? എന്നാ ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മയുടെ ചോദ്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഹർജി പരിഗണിക്കവെ അഭിഭാഷകനോട് പറഞ്ഞത്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala gold theft caseSabarimala Flagpole Reconstruction CaseMohanlalDileep

