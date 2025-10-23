English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; മുരാരി ബാബു അറസ്റ്റിൽ

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; മുരാരി ബാബു അറസ്റ്റിൽ

Sabarimala Gold Theft Case Arrest: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ രണ്ടാംപ്രതിയാണ് മുരാരി ബാബു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 23, 2025, 10:57 AM IST
  • ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം മുരാരി ബാബുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്
  • ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; മുരാരി ബാബു അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള മുരാരി ബാബു അറസ്റ്റിൽ. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിലെ സ്വർണമോഷണകേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് മുരാരി ബാബു. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം മുരാരി ബാബുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ രണ്ടാമത്തെ അറസ്റ്റാണ് മുരാരി ബാബുവിൻറേത്. സ്വർണം ചെമ്പാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മുൻ അഡ്മിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബുവായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ മുരാരി ബാബുവിനെ ആദ്യം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ഈഞ്ചക്കലിലെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

വ്യാഴാഴ്ച മുരാരി ബാബുവിനെ റാന്നി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ശബരിമല സ്വ‍ർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ ​ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അറസ്റ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ അന്വേഷണ സംഘം സ്പോൺസറായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

SabarimalaSabarimala gold theft caseശബരിമലശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദംശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്

