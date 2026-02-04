Sabarimala Gold Theft Case: 'അനധികൃതമായി ഒരു രൂപ പോലും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല'; ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ മുരാരി ബാബുവിന്റെ മൊഴി പുറത്ത്

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണക്കേസിൽ ദേവസ്വം മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് നൽകിയ മൊഴി വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയിൽ നിന്ന് താൻ യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അനധികൃതമായി ഒരു രൂപ പോലും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുരാരി ബാബു ഇ.ഡിയ്ക്ക് മൊഴി നൽകി. തന്റെ സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒൻപത് മണിക്കൂറോളമാണ് മുരാരി ബാബുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ശേഷം വിട്ടയയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഹാജരാകണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശത്തോടെയാണ് വിട്ടയച്ചത്. സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയ്ക്ക് പുറമെ വൻതോതിലുള്ള കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളും ഈ കേസിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
കേസിൽ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇ.ഡി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീകുമാർ ഇന്ന് ഇ.ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായേക്കും. നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ മറ്റ് പ്രതികളെയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം.
