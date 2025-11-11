English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • N Vasu Remanded: ഗൂഢാലോചന തെളിഞ്ഞെന്ന് എസ്ഐടി കോടതിയിൽ; എൻ വാസു റിമാൻഡിൽ

N Vasu Remanded: ഗൂഢാലോചന തെളിഞ്ഞെന്ന് എസ്ഐടി കോടതിയിൽ; എൻ വാസു റിമാൻഡിൽ

ഗൂഢാലോചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, സ്വർണ മോഷണം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് എൻ. വാസുവിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 11, 2025, 11:37 PM IST
  • കേസിലെ ​ഗൂഢാലോചന തെളിഞ്ഞെന്ന് എസ്ഐടി കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു.
  • ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.

N Vasu Remanded: ഗൂഢാലോചന തെളിഞ്ഞെന്ന് എസ്ഐടി കോടതിയിൽ; എൻ വാസു റിമാൻഡിൽ

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ. വാസുവിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ട കോടതിയാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. വാസുവിനെ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും.

കേസിലെ ​ഗൂഢാലോചന തെളിഞ്ഞെന്ന് എസ്ഐടി കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. പ്രതികളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതുവഴി ബോർഡിന് നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.  

കട്ടിളപ്പാളിയിൽ സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് വാസുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് എൻ വാസു. രേഖയിൽ നിന്ന് സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ പാളികൾ എന്നത് ഒഴിവാക്കി ചെമ്പുപാളികൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി നവീകരണത്തിന് ശുപാർശ നൽകിയെന്നും പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കൈവശം കൊടുത്തുവിടാൻ എൻ. വാസു ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്നും എസ്ഐടി കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളുമായി ചേർന്ന് എൻ. വാസു ഗുഢാലോചന നടത്തിയെന്നത് തെളിഞ്ഞുവെന്നും എസ്ഐടി അറിയിച്ചു.

Sabarimala gold theft caseN Vasuശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളഎൻ വാസു

