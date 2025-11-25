കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റും ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുമായ എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം പൂര്ത്തിയായി. ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഡിസംബര് 3ന് വിധി പറയും. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിലാണ് വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം പൂര്ത്തിയായത്.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സ്വര്ണപ്പാളികള് കൈമാറിയത് എൻ.വാസു വിരമിച്ചതിനുശേഷമാണെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ ഉത്തരവിറങ്ങിയപ്പോഴും വാസു ചുമതലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും നടപടികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എൻ.വാസു വിരമിച്ചുവെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. നടന്നതൊന്നും വാസുവിന്റെ അറിവോടെയല്ല. ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി മുരാരി ബാബു നൽകിയ കത്ത് ബോർഡിന് കൈമാറുക മാത്രമാണ് വാസു ചെയ്തത്. അതിനെ ശുപാർശ ചെയ്തുവെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചത്.
അതേസമയം വാസുവിന് ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനും വാദിച്ചു. കേസിൽ മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷ്ണര് കെ.എസ് ബൈജുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഈ മാസം 29 ന് വിധി പറയും. എ പത്മകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള എസ്ഐടി അപേക്ഷ നാളെ പരിഗണിക്കും.
