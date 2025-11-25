English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസ്; സ്വർണപ്പാളികൾ കൈമാറിയത് എൻ വാസു വിരമിച്ച ശേഷം, ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഡിസംബര്‍ 3ന്

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസ്; സ്വർണപ്പാളികൾ കൈമാറിയത് എൻ വാസു വിരമിച്ച ശേഷം, ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഡിസംബര്‍ 3ന്

എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി  ഡിസംബര്‍ 3ന് പറയും.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 25, 2025, 07:22 PM IST
  • തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ ഉത്തരവിറങ്ങിയപ്പോഴും വാസു ചുമതലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും നടപടികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എൻ.വാസു വിരമിച്ചുവെന്നും പ്രതിഭാ​ഗം വാദിച്ചു.
  • നടന്നതൊന്നും വാസുവിന്റെ അറിവോടെയല്ല. ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി മുരാരി ബാബു നൽകിയ കത്ത് ബോർഡിന് കൈമാറുക മാത്രമാണ് വാസു ചെയ്തത്.

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്‍റും ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുമായ എൻ വാസുവിന്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം പൂര്‍ത്തിയായി. ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഡിസംബര്‍ 3ന് വിധി പറയും. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിലാണ് വാസുവിന്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം പൂര്‍ത്തിയായത്. 

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സ്വര്‍ണപ്പാളികള്‍ കൈമാറിയത് എൻ.വാസു വിരമിച്ചതിനുശേഷമാണെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാ​ഗത്തിന്റെ വാദം. തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ ഉത്തരവിറങ്ങിയപ്പോഴും വാസു ചുമതലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും നടപടികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എൻ.വാസു വിരമിച്ചുവെന്നും പ്രതിഭാ​ഗം വാദിച്ചു. നടന്നതൊന്നും വാസുവിന്റെ അറിവോടെയല്ല. ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി മുരാരി ബാബു നൽകിയ കത്ത് ബോർഡിന് കൈമാറുക മാത്രമാണ് വാസു ചെയ്തത്. അതിനെ ശുപാർശ ചെയ്തുവെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചത്. 

Also Read: Pandalam Hotels Closed: ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചത് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ; പന്തളത്ത് ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിച്ചു

അതേസമയം വാസുവിന് ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനും വാദിച്ചു. കേസിൽ മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷ്ണര്‍ കെ.എസ് ബൈജുവിന്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഈ മാസം 29 ന് വിധി പറയും. എ പത്മകുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള എസ്ഐടി അപേക്ഷ നാളെ പരിഗണിക്കും.

