കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിൽ റിമാൻഡിലുള്ള എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി നാളെ. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് വിധി പറയുന്നത്. റിമാൻഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടതോടെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം തേടിയാണ് എൻ വാസു കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 90 ദിവസം പൂർത്തിയായിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.
കേസിൽ എസ്ഐടി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്ത കാര്യം പ്രതിഭാഗം ഇന്ന് കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ന് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിവേചനം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും ജാമ്യഹർജിയിൽ നാളെ വിധി പറയുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, കേസിൽ ദേവസ്വം മുൻ പ്രസിഡന്റും സിപിഎം നേതാവുമായ എ പത്മകുമാറിനെ കോടതി വീണ്ടും റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് റിമാന്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ ഇതുവരെ നാല് പേർ ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങി. മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ജയിൽ മോചിതരായത്.
അതിനിടെ കേസിലെ പ്രതിയായ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർധന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. കേസിൽ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇടപെടാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപിച്ചശേഷം ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഗോവർധൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. താൻ ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തനാണെന്നും സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പങ്കില്ലെന്നും ഗോവർധൻ ജാമ്യഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
