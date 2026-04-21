Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: പി എസ് പ്രശാന്തിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം മചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. 2025 ലെ സ്വർണം പൂശലിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രശാന്തിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തത്.
ബോർഡ് അംഗം അജികുമാറിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. എസ്ഐടി ടീം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു നീക്കം നടത്തിയത്. എന്നാൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നുമാണ് പ്രശാന്ത് പറയുന്നത്.
സ്വർണ്ണപാളികളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കാര്യം ജംഷഡ്പൂർ മെറ്റലർജിക്കൽ ലാബ് അറിയിച്ചതായി എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മെയ് 18 വരെ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പയ്യന്നൂരിൽ വീടിനു നേരെ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞു
പയ്യന്നൂരിൽ വീടിനു നേരെ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. രാമൻകുളത്തിന് സമീപമുള്ള വിവി കമലാക്ഷിയമ്മയുടെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ്.
രാത്രി 10:50 ഓടെ വീട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞ സ്ഫോടക വസ്തു വീടിന് മുന്നിലുള്ള പരസ്യ ബോർഡിൽ തട്ടി പൊട്ടിയതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. വീടിനോ വാഹനങ്ങൾക്കോ കെട്ടുപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. സംഭവം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.
കമലാക്ഷിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേഷാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റ ബൂത്ത് ഏജന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആ സമയത്ത് ചില ഭീഷണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
