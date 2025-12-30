English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft Case: 'അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെ വേണം'; ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയിൽ

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എസ്ഐടി കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 30, 2025, 10:36 AM IST
  • പത്മകുമാറിനും ഗോവർദ്ധനും ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
  • ഇവരുടെ ജാമ്യപേക്ഷ എതിർത്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ട്‌ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെ വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എസ്ഐടി. ടീമിൽ രണ്ട് സിഐമാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ ആവശ്യം. ഇതിനായി ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രത്യേക അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ടീമിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്. ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണം എന്നും എസ്ഐടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപേക്ഷ അവധിക്കാല ബെഞ്ച് ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. 

Also Read: Rapper VedanMusic Event: കാസർകോട് വേടന്റെ പരിപാടിക്കിടെ തിക്കും തിരക്കും; കുട്ടികളുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിൽ

അതിനിടെ, പത്മകുമാറിനും ഗോവർദ്ധനും ജാമ്യം നൽകരുതെന്നുംപ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവരുടെ ജാമ്യപേക്ഷ എതിർത്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ട്‌ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന ബന്ധം അടക്കം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും ഗോവർദ്ധൻ കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ജാമ്യം നൽകിയാൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്നും എസ്ഐടി റിപ്പോർ‌ട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Sabarimala gold theft caseSITKerala high Courtശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളഎസ്ഐടി

