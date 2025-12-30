കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എസ്ഐടി. ടീമിൽ രണ്ട് സിഐമാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ ആവശ്യം. ഇതിനായി ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രത്യേക അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ടീമിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്. ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണം എന്നും എസ്ഐടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപേക്ഷ അവധിക്കാല ബെഞ്ച് ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.
അതിനിടെ, പത്മകുമാറിനും ഗോവർദ്ധനും ജാമ്യം നൽകരുതെന്നുംപ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവരുടെ ജാമ്യപേക്ഷ എതിർത്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന ബന്ധം അടക്കം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും ഗോവർദ്ധൻ കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ജാമ്യം നൽകിയാൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്നും എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
