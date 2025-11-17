English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: പോറ്റിക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ പത്മകുമാർ നിർബന്ധിച്ചു; മൊഴി നൽകി ജീവനക്കാർ

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ്  എ പത്മകുമാറിനെതിരെ മൊഴി നൽകി മുൻ ബോർഡ് ജീവനക്കാർ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 17, 2025, 11:41 AM IST
  • ഇന്ന് ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ സന്നിദാനത്തെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടക്കും.
  • ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യാൻ പത്മകുമാർ നിർബന്ധിച്ചതായാണ് ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി.

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ്  എ പത്മകുമാറിനെതിരെ മൊഴി നൽകി മുൻ ബോർഡ് ജീവനക്കാർ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യാൻ പത്മകുമാർ നിർബന്ധിച്ചതായാണ് ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി. ശബരിമല ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ഒന്നിലധികം മുറികൾ നൽകിയിരുന്നുവെന്നും നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. 

പൊറ്റി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്രസിഡൻ്റിന് നൽകിയ മുറിയായിരുന്നെന്നും, പൂജകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക പരിഗണന പോറ്റിക്ക് നൽകിയിരുന്നെന്നും 2019 ൽ ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. ശബരിമല സന്നിദാനത്ത് നട അടച്ചിടുന്ന സമയത്ത് പോലും പോറ്റി വന്നിരുന്നതായും പറയുന്നു. ഇതോടെ എ പത്മകുമാറിനെതിരായ കുരുക്ക് മുറുകുകയാണ്. 

ഇന്ന് ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ സന്നിദാനത്തെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടക്കും. എസ് പി ശശിധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇന്നലെ പമ്പയിലെത്തി മല കയറിയിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ച പൂജക്ക് ശേഷമാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തുക.

