Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: സന്നിധാനത്ത് ഇന്നും SIT പരിശോധന തുടരും

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്നിധാനത്ത് ഇന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പരിശോധന തുടരും.
ഇന്നലെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ച ശ്രീകോവിലിന്റെ പഴയ വാതിൽ പാളികൾ പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. അതിൽനിന്നും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു ശാസ്ത്രീയ പരിശോചനയ്ക്ക് അയച്ചേക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പഴയ ഉരുപ്പടികളുടെ തൂക്കം അന്വേഷണ സംഘം എടുത്തു മാത്രമല്ല പുതിയ സ്വർണക്കൊടിമരത്തിന്റെ ചുററളവും പരിശോധിച്ചു. പെയിന്റടിച്ച നിലയിൽ അഷ്ടദിക്പാലകരുടെ രൂപങ്ങൾ പെയിന്റടിച്ച നിലയിൽ പാക്കറ്റുകളിലാണ് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയത്. 2017ൽ കൊടിമരം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിലും വാജിവാഹനം തന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയതിലും അഷ്ടദിക്പാലക പുനഃപ്രതിഷ്ഠയിലുമടക്കം വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ എസ്ഐടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണറുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് 13 അംഗ എസ്ഐടി സംഘം പരിശോധന തുടരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ നടന്ന ഇ ഡി പരിശോധന 22 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച പരിശോധന ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെയാണ് സമാപിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ പ്രതികളുടെ വീട്ടിലടക്കം 21 ഇടങ്ങളിലാണ് ഇ ഡി പരിശോധന നടത്തിയത്.
