  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: എസ്ഐടി സംഘം ഇന്ന് സന്നിധാനത്ത്

Sabarimala Gold Theft Case Latest Updates: ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ മാറ്റിയെന്ന സംശയം ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 20, 2026, 09:46 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എസ്‌ഐടി സംഘം ഇന്ന് സന്നിധാനത്ത് എത്തും. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പുതിയ വാതിൽ സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്തപ്പോൾ പഴയ വാതിൽ സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഈ വാതിലിന്‍റെ അളവെടുക്കാനും സാമ്പിൾ ശേഖരണത്തിനുമാണ് ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

മാത്രമല്ല പഴയ കൊടിമരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങൾ സ്ട്രോങ് റൂമിലുണ്ടോയെന്നും സംഘം പരിശോധന നടത്തും. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങൾ എവിടെയെന്ന കാര്യത്തിൽ നിലവിൽ ദുരൂഹത തുടരുകയാണ്. കൊടിമരം മാറ്റം കൂടി അന്വേഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട്  നിർദ്ദേശിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പരിശോധന. 

എസ്‌ഐടി സംഘം സന്നിധാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഒപ്പം ഫൊറൻസിക് വിദഗ്‌ധരും ഉണ്ടാകും. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി അന്വേഷണ സംഘം സന്നിധാനത്ത് എത്തി. പരിശോധന നടത്തുന്നത് എസ്‌പി ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും. ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ മാറ്റിയെന്ന സംശയം ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. വിഎസ്എസ്‍സിയിൽ നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു സംശയം കോടതി ഉന്നയിച്ചത്. 

ഇതോടെ പോറ്റിയും സംഘവും സ്വർണംപൂശി തിരിച്ചെത്തിച്ച പാളികൾ യഥാർത്ഥ പാളികളല്ല എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുകയാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുണ്ടാക്കാൻ വിഎസ്‍എസ്‍സി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴി വീണ്ടുമെടുക്കാൻ എസ്ഐടിക്ക് കോടതി നിര്‍ദേശം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ പുറമെ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുടെ സേവനവും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി   ആസൂത്രിതവും സംഘടിതവുമായ ഇടപെടൽ നടന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

