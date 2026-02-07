English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Adoor Prakash MP: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായി, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ചോദിച്ചില്ലെന്ന് എം.പി

Adoor Prakash MP: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായി, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ചോദിച്ചില്ലെന്ന് എം.പി

അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി നൽകിയെന്ന് അടൂർ‌ പ്രകാശ് എംപി പറഞ്ഞു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 7, 2026, 05:14 PM IST
  • തന്റെ മൊഴി തൃപ്തികരമാണോ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് എസ്‌ഐടി ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
  • എന്നാൽ, വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദിച്ചതോടെ അടൂർ പ്രകാശ് രോഷാകുലനായി.

  1. Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; എൻ വിജയകുമാറിനെ വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്തു

Adoor Prakash MP: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായി, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ചോദിച്ചില്ലെന്ന് എം.പി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ യു.ഡി.എഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് എം.പിയെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ്‌ഐടി ഓഫീസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകിയെന്നും കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ചോദിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തന്റെ മൊഴി തൃപ്തികരമാണോ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് എസ്‌ഐടി ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദിച്ചതോടെ അടൂർ പ്രകാശ് രോഷാകുലനായി. 

Also Read: Nedumparambil Finance Owner: രണ്ടുകോടി വാങ്ങിയിട്ട് 7 വർഷമായി; ആന്റോ ആന്റണിക്ക് നൽകിയത് നിക്ഷേപകരുടെ പണമെന്ന് നെടുമ്പറമ്പിൽ ഫിനാൻസ് ഉടമ

സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ അടൂർ പ്രകാശ് എം.പിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ശബരിമലയിലെ അഴിമതിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധതിരിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ തന്ത്രമാണെന്നും ആരോപിച്ചു. കേസിൽ യു.ഡി.എഫിനെ അനാവശ്യമായി വലിച്ചിഴയ്ക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാവിലെ മുതലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അടൂർ പ്രകാശിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ പ്രതികളുമായി എം.പിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു നടപടി. എന്നാൽ, നോട്ടീസ് ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ പഴിചാരി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.

