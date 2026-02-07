English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: അടൂർ പ്രകാശ് എംപി എസ്‌ഐടിക്ക് മുന്നിൽ, പ്രതികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അന്വേഷണം

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: അടൂർ പ്രകാശ് എംപി എസ്‌ഐടിക്ക് മുന്നിൽ, പ്രതികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അന്വേഷണം

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷണ സം​ഘം ചോദിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 7, 2026, 11:58 AM IST
  • പോറ്റിയുമായി അടൂർ പ്രകാശ് കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തിയതിന്റെയും സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
  • ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അടൂർ പ്രകാശിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടും.

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: അടൂർ പ്രകാശ് എംപി എസ്‌ഐടിക്ക് മുന്നിൽ, പ്രതികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അന്വേഷണം

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് എംപിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എസ്ഐടി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്താണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്നത്. രാവിലെ മുതലാണ് എംപിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. 

പോറ്റിയുമായി അടൂർ പ്രകാശ് കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തിയതിന്റെയും സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അടൂർ പ്രകാശിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടും. നേരത്തെ, കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകം പള്ളി സുരേന്ദ്രനെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും കടകംപള്ളിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. 

Also Read: Thiruvalla Rape Case: തിരുവല്ല സ്പാ ബലാത്സം​ഗ കേസ്: കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് ബലാത്സം​ഗം ചെയ്തെന്ന് അതിജീവത

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ഇഡി കേസിൽ പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഉടനുണ്ടാകില്ല. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അടുത്തയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ഇ.ഡി തീരുമാനം. നിലവിൽ ലഭ്യമായ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ പൂർണ്ണമായി വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം പ്രതികളെ വിളിച്ചുവരുത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. എന്നാൽ, പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത സാക്ഷികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരും.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ 2017 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് ഇ.ഡി പരിശോധിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇയാൾ ഭൂമി വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ പോറ്റിയുടെ 1.3 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിവകകൾ ഇ.ഡി മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിലേക്കും അറസ്റ്റിലേക്കും അന്വേഷണം നീങ്ങിയേക്കും.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Sabarimala gold theft caseAdoor Prakash MPശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളഅടൂർ പ്രകാശ് എംപി

