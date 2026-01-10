Sabarimala Gold Theft Case: തന്ത്രിയുടെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ വീട്ടിൽ എസ്ഐടി പരിശോധന; കണ്ഠര് രാജീവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിൽ റിമാന്ഡിലായ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ വസതിയിൽ എസ്ഐടി പരിശോധന. തന്ത്രിയുടെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ വീട്ടിലാണ് എസ്ഐടി സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
അതേസമയം കൂടുതൽ ചികിത്സക്കായി തന്ത്രിയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിൽ വെച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായ തന്ത്രിയെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. തന്ത്രിയുടെ രക്തപരിശോധന റിപ്പോർട്ടും വന്നിരുന്നു. രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്ന നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു. ഇസിജിയിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന വേണ്ടിവരുമെന്നും തന്ത്രിയുടെ കാലിന് നീരുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ അറിയിച്ചത്. ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും തന്ത്രിക്കുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
രാവിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ കാണണമെന്ന് ജയിൽ അധികൃതരോട് തന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തന്ത്രിക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകണമെന്ന് കോടതി ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനോട് നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. തലകറക്കം അടക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു തന്ത്രി ഡോക്ടര്മാരോട് പറഞ്ഞത്.
ബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിലെ 13-ാം പ്രതിയായാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് തന്ത്രിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും കൊള്ളയ്ക്ക് അദ്ദേഹം മൗനാനുവാദം നൽകിയെന്നുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.
