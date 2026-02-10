Sabarimala Gold Theft Case: തന്ത്രിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കോടികളുടെ നിക്ഷേപം; കണ്ഠര് രാജീവർക്കെതിരെ എസ്ഐടി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ നിക്ഷേപമുള്ളതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. രാജീവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് സംബന്ധിച്ച നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത്.
കണ്ഠര് രാജീവരുടെ പേരിൽ 2.05 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. തന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ 62 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും ഉള്ളതായി എസ്.ഐ.ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം രാജീവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഈ മാസം 18ന് കോടതി വിധി.
2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്ത്രി 7,26,000 രൂപ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും, ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിൽ നിന്ന് വേതനം കൈപ്പറ്റുന്നതിനാൽ തന്ത്രിയെ പൊതുസേവകൻ എന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അതിനാൽ തന്ത്രിക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എസ്.ഐ.ടി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പലപ്പോഴായി തന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ രേഖകൾ കൈവശമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി.
