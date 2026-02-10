English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sabarimala Gold Theft Case: തന്ത്രിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കോടികളുടെ നിക്ഷേപം; കണ്ഠര് രാജീവർക്കെതിരെ എസ്ഐടി

Sabarimala Gold Theft Case: തന്ത്രിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കോടികളുടെ നിക്ഷേപം; കണ്ഠര് രാജീവർക്കെതിരെ എസ്ഐടി

തന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ 62 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണുള്ളതെന്നാണ് എസ്ഐടി അറിയിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 10, 2026, 09:40 PM IST
  • കണ്ഠര് രാജീവരുടെ പേരിൽ 2.05 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.
  • തന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ 62 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും ഉള്ളതായി എസ്.ഐ.ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Read Also

  1. Minister V Sivankutty: അധ്യയന വർഷത്തിന് മുൻപേ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കയ്യിലെത്തും; ചരിത്രപരമായ നേട്ടമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

Trending Photos

Shukra Nakshathra Gochar: ഫെബ്രുവരി 11 ന് ശുക്രൻ രാഹുവിന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 3 രാശിക്കാർക്ക് ഇനി രാജകീയ ജീവിതം
6
Shukra Gochar
Shukra Nakshathra Gochar: ഫെബ്രുവരി 11 ന് ശുക്രൻ രാഹുവിന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 3 രാശിക്കാർക്ക് ഇനി രാജകീയ ജീവിതം
Surya Budh Yuti: 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബുധാദിത്യ യോഗം; മേടം, ധനു, മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ചാകര!
9
Budh Surya Yuti
Surya Budh Yuti: 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബുധാദിത്യ യോഗം; മേടം, ധനു, മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ചാകര!
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് പിരിമുറുക്കം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് പിരിമുറുക്കം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Sabarimala Gold Theft Case: തന്ത്രിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കോടികളുടെ നിക്ഷേപം; കണ്ഠര് രാജീവർക്കെതിരെ എസ്ഐടി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ നിക്ഷേപമുള്ളതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. രാജീവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് സംബന്ധിച്ച നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കണ്ഠര് രാജീവരുടെ പേരിൽ 2.05 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. തന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ 62 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും ഉള്ളതായി എസ്.ഐ.ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം രാജീവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഈ മാസം 18ന് കോടതി വിധി. 

Also Read: K Sachidanandan Controversy: സച്ചിദാനന്ദന്റെ വിമർശനം: അനുനയ നീക്കവുമായി സിപിഎം; തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വീട്ടിലെത്തി കണ്ടു

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്ത്രി 7,26,000 രൂപ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും, ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിൽ നിന്ന് വേതനം കൈപ്പറ്റുന്നതിനാൽ തന്ത്രിയെ പൊതുസേവകൻ എന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അതിനാൽ തന്ത്രിക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എസ്.ഐ.ടി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പലപ്പോഴായി തന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ രേഖകൾ കൈവശമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kandararu Rajeevaruകണ്ഠരര് രാജീവർഅഴിമതി നിരോധന നിയമംAnti-Corruption Act

Trending News