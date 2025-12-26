Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; എംഎസ് മണിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് എസ്ഐടി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസില് എംഎസ് മണിക്ക് എസ്ഐടി നോട്ടീസ് അയച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നേരിട്ട് ഹാജരാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് എസ്ഐടി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന വിവാദ വ്യവസായി 'ഡി മണി' എന്ന എംഎസ് മണിയെ ദിണ്ടിഗലിലെത്തി എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഡി മണി താൻ അല്ലെന്നും എംഎസ് മണിയാണ് താനെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിവരം ചോദിച്ചറിയാനാണ് എസ്ഐടി സംഘം എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തനിക്ക് ബാലമുരുകൻ എന്ന ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെന്നും, അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൻ്റെ പേരിൽ എടുത്ത നമ്പരാണെന്നും എംഎസ് മണി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറിയില്ലെന്നും എംഎസ് മണി മൊഴി നല്കി.
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എംഎസ് മണിയുടെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലുമായി എസ്ഐടി സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ബാലമുരുകൻ്റെ കൂട്ടാളിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലുമായി എസ്ഐടി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഡി മണിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടില് ശ്രീകൃഷ്ണന് ഇടനിലക്കാരനായെന്നാണ് സംശയിച്ചാണ് എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്തത്.
