  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: നടൻ ജയറാമിന് ക്ലീൻചിറ്റ്, കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രധാന സാക്ഷിയാകും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: നടൻ ജയറാമിന് ക്ലീൻചിറ്റ്, കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രധാന സാക്ഷിയാകും

ജയറാമിനെ ഇനി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും എസ്ഐടി വ്യക്തമാക്കി.   

Last Updated : Jan 31, 2026, 12:16 PM IST
  • കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ജയറാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
  • നടൻ നൽകിയ മൊഴിയിലെ തീയതികളിലെ മാറ്റം സ്വാഭാവികമാണെന്നും അതിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നും എസ്.ഐ.ടി നിഗമനത്തിലെത്തി.

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: നടൻ ജയറാമിന് ക്ലീൻചിറ്റ്, കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രധാന സാക്ഷിയാകും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ നടൻ ജയറാമിന് എസ്ഐടിയുടെ ക്ലീൻചിറ്റ്. കേസുമായോ സ്വണ്ണക്കടത്തുമായോ നടന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പ്രതികളുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണസംഘം വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ ജയറാമിനെ ഇനി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് എസ്ഐടി അറിയിച്ചു. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ജയറാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. നടൻ നൽകിയ മൊഴിയിലെ തീയതികളിലെ മാറ്റം സ്വാഭാവികമാണെന്നും അതിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നും എസ്.ഐ.ടി നിഗമനത്തിലെത്തി. ജയറാം കേസിൽ കുറ്റപത്രത്തിലെ പ്രധാന സാക്ഷികളിൽ ഒരാളാകും.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ജയറാം പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ വസതിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് താരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ശബരിമലയിൽ വെച്ചാണ് പോറ്റിയെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും തന്റെ വീട്ടിൽ പലതവണ അദ്ദേഹം പൂജകൾക്കായി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജയറാം മൊഴി നൽകി.

Also Read: Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ഒന്നാം ബലാത്സം​ഗ കേസ്; തടസ ഹർജിയുമായി പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയിൽ

പോറ്റിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ദ്വാരപാലക പാളികളും കട്ടിളപ്പാളികളും വെച്ച് പൂജ നടത്തിയപ്പോൾ ജയറാം സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എസ്.ഐ.ടി നടനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള എല്ലാവരെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു ഈ നീക്കം. ജയറാമിന്റെ മൊഴി വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേസിൽ പങ്കില്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ അന്വേഷണസംഘം എത്തിയത്.

