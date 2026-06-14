/Sabarimala gold theft case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; സന്നിധാനത്ത് പരിശോധന നടത്താൻ എസ്ഐടി, പ്രഭാമണ്ഡലം അടക്കം ഇളക്കി പരിശോധന നടത്താൻ അനുമതി

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ സന്നിധാനത്ത് പരിശോധന നടത്താൻ എസ്ഐടി. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രഭാമണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ ഇളക്കി പരിശോധന നടത്താൻ എസ്ഐടി സംഘം. ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങിയാണ് എസ്ഐടി സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് മിഥുനമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നടന്ന തുറന്നു. (Updating....)
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