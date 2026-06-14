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Sabarimala gold theft case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; സന്നിധാനത്ത് പരിശോധന നടത്താൻ എസ്ഐടി, പ്രഭാമണ്ഡലം അടക്കം ഇളക്കി പരിശോധന നടത്താൻ അനുമതി

Sabarimala Gold Theft Case SIT Investigation: ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രഭാമണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ ഇളക്കി പരിശോധന നടത്തും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 14, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:03 PM IST
Sabarimala gold theft case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; സന്നിധാനത്ത് പരിശോധന നടത്താൻ എസ്ഐടി, പ്രഭാമണ്ഡലം അടക്കം ഇളക്കി പരിശോധന നടത്താൻ അനുമതി
Image Credit: Sabarimala | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; സന്നിധാനത്ത് പരിശോധന നടത്താൻ എസ്ഐടി
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